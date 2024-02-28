Зеленский предложил странам Балкан создать коалицию для реабилитации военных

В рамках участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Албании президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским. В частности, лидеры обсудили создание коалиции по реабилитации украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Во время встречи Зеленский проинформировал своего коллегу о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины.

Президент также отметил важность участия Северной Македонии в реализации украинской формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Отдельно лидеры государств обсудили создание с участием Балканских стран хаба по реабилитации раненых украинских военнослужащих и оздоровлению детей павших защитников.

"Если наши друзья помогут, мы можем говорить о реабилитационной коалиции. Это будет очень важно, если наши балканские друзья могут помочь организовать такую платформу с участием разных стран", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в Албанию

В ночь на 28 февраля стало известно о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Албанию. Он принял участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа". Также там приняли участие лидеры Албании, Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Кроме того, глава государства встретился с премьер-министром Албании Эдди Рамой, стороны подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

До визита на Западные Балканы украинский лидер посетил Саудовскую Аравию.