Зеленский предложил Индии провести саммит мира, но есть условие

"Что касается саммита мира. Я действительно считаю, что второй саммит мира должен быть в одной из стран Глобального юга. Мы очень открыты. Я вам скажу, что есть такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Турция, с которыми мы ведем переговоры относительно второго саммита мира", - заявил он.

Зеленский заявил, что поделился идеей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы провести саммит мира в Индии.

"Это самая большая в мире демократия. Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, но и любого государства, которое положительно будет относиться к проведению второго саммита", - добавил он.

Президент отметил, что Украина не сможет провести саммит в государстве, которое не присоединилось к коммюнике саммита мира.

"Мы не сможем провести саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике саммита. Я думаю, вы это понимаете. Никто ни на кого не давит, но это логично", - подчеркнул он.