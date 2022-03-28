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Зеленський про заборону його інтерв'ю в РФ: це було б смішно, якщо не було так трагічно

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заборону публікації свого інтерв'ю росЗМІ. Глава держави назвав такі дії страхами Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

В черговий раз переконався в тому, наскільки ми далекі від Російської Федерації. Уявіть собі - вони, там в Москві, переполошилися через моє інтерв'ю російським журналістам, тим, хто може дозволити собі говорити правду", - сказав Зеленський.

За його словами, коли російські журналісти готувалися опублікувати інтерв'ю цензурне відомство Росії заборонило його випускати. При цьому росЗМІ пригрозили наслідками.

"Так і написали:"вимагаємо відмовитися від публікації бесіди". Це було б смішно, якщо не було так трагічно. Знищили свободу слова в своїй країні і мають намір зруйнувати сусідню країну. Зображують себе глобальним гравцем, а самі бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами", - додав глава держави.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський дав інтерв'ю журналістам кількох російських видань. Роскомнагляд заборонив його публікацію. В офісі президента України назвали причини такої поведінки Москви.

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