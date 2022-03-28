Зеленський про заборону його інтерв'ю в РФ: це було б смішно, якщо не було так трагічно

В черговий раз переконався в тому, наскільки ми далекі від Російської Федерації. Уявіть собі - вони, там в Москві, переполошилися через моє інтерв'ю російським журналістам, тим, хто може дозволити собі говорити правду", - сказав Зеленський.

За його словами, коли російські журналісти готувалися опублікувати інтерв'ю цензурне відомство Росії заборонило його випускати. При цьому росЗМІ пригрозили наслідками.

"Так і написали:"вимагаємо відмовитися від публікації бесіди". Це було б смішно, якщо не було так трагічно. Знищили свободу слова в своїй країні і мають намір зруйнувати сусідню країну. Зображують себе глобальним гравцем, а самі бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами", - додав глава держави.