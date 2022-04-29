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Зеленський про Запорізьку АЕС: Деякі партнери пропонували передати станцію під керівництво РФ

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський поділився думками щодо захоплення російськими окупантами Запорізької атомної електростанції та специфічних пропозицій окремих партнерів про її передачу під контроль РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

Зеленський підтвердив, що станція зазнала обстрілів військами РФ під час захоплення. Зокрема, влучили і в енергоблоки.

"Там було більше 100 одиниць техніки. Вони оточили, вбили декількох людей, стріляли по ядерних блоках. Спочатку МАГАТЕ сказало, що ніяких влучань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони влучили по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист. Це велика загроза досі", – відзначив президент.

Глава держави розповів про спроби Росії взяти АЕС під свій технічний контроль. Проте, навіть працівники "Росатому" не в захваті від такої ідеї.

"На сьогодні станція частково окупована російськими військовими, технічні спеціалісти там наші. Технічних спеціалістів також вони привезли з "Росатому". І, скажу вам відверто, "Росатом" це приховує, але ми знаємо, що російські спеціалісти хочуть поїхати звідти, тому що вони не знаються в деяких речах", – пояснив Зеленський.

За його словами, фахівці "Росатому" навіть намагаються повернутися до РФ. Натомість окремі міжнародні партнери пропонували передати станцію під російське управління.

"Ми відмовилися, бо якщо там наші спеціалісти – ми несемо відповідальність. На сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але там ходять бойовики", – резюмував Зеленський.

До слова, президент Зеленський також оцінив період окупації військами РФ Чорнобильської АЕС.

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