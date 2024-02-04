Зеленский в Запорожской области провел совещание по фронту

"Провел совещание по ситуации в безопасности в Запорожской области. Заслушал доклады военного командования, руководителей правоохранительных органов", - рассказал он.

По словам президента, в ходе совещания были рассмотрены важные вопросы.

"Ситуация на поле боя, оборонные действия на Авдеевском направлении, ситуация в районе Роботиного и других участках фронта, фортификации. Защита объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса региона от врага", - перечислил глава государства.

Зеленский на позициях ВСУ в районе Работино Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в районе Работино, на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.

Отметим, несмотря на освобождение, российские войска постоянно атакуют позиции украинских сил в районе Работино Запорожской области, пытаясь вернуть село под свой контроль. Последние сутки не были исключением - ВСУ отбили одну атаку врага.

Напомним, в конце ноября 2023 года Зеленский приезжал на Купянское направление в Харьковской области. Глава государства побывал в передовом командном пункте.