Зеленський записав чергове відеозвернення: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення через коронавірус в Україні. Детальніше про основні заяви президента - у матеріалі РБК-Україна.

Про НС

Зеленський заявив, що вчора Кабмін на місяць запровадив режим надзвичайної ситуації.

"Це важливе рішення, його не слід плутати з надзвичайним станом. НС - це тимчасовий правовий режим, він не обмежує конституційні права громадян. Це режим не про диктатуру, це про дисципліну", - сказав Зеленський.

Про закриття кордону

До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито держкордон та припинено усі пасажирські перевезення.

"Сьогодні ми вже не маємо часу чекати (повернення українців додому, - ред.), ми опинилися перед важким вибором: між громадянами, що за кордоном, та безпекою 40 млн громадян всередині країни. Наш обов'язок піклуватися про конжного, про тих хто не зможе повернутися у найближчі дні подбають диппредставництва та українські громади за кордоном. Ми поступово повертатимемо вас з-за кордону, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці вашого перебування, а також готовності медсистеми до вашої обовязкової ізоляції", - заявив він.

Про підвищення цін

Зеленський заявив, що держава зробить все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності.

"Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, якій зіпсує плани усім спекулянтам", - сказав він.

Про маски та тести

За словами президента, вночі із Південної кореї вилітає літак, який має доставити 100 тис. тест-систем ПЛР.

"Завтра чекаємо прибуття з Китаю близько 200 тис. спеціальних медичних респіраторів. Захисні костюми для лікарів, 100 тис. ПЛР тестів, апарати штучної вентиляції легенів, маски для аптек", -розповів він.

Крім того, він додав, що запущено виробництво багаторазових захисних костюмів і вже через три доби буде готова перша партія.

Про VIP-палати

За словами Зеленського, прем'єр-міністру поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають.

"У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для членів ЦК. У жодного політика чи бізнесмена у держлікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця", - наголосив він.

"Я наполегливо рекомендую керівникам медзакладів не перетворюватися у готельєрів, не займатися торгівлею палатами, інакше будуть санкції", - додав він.