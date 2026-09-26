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Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ

12:39 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина просит президента США Дональда Трампа реализовать закон покойного сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент отметил, что важно, чтобы партнеры не забывали, что российская эскалация происходит каждый день.

По его словам, если россияне выбрали для себя наносить удары еще более жестокими, мир должен выбрать для себя более сильные ответы, чтобы война не распространялась дальше.

"Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэмма по России и всем, кто поддерживает ее войну финансово", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина просит президента Евросовета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен ввести дополнительные европейские санкции против России.

"Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и в дальнейшем ограничить с террористами любую торговлю, пока Россия не остановит войну. Именно так, общими ежедневными усилиями должен приближаться мир", - подчеркнул президент.

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут применить "адские" санкции против России , если Кремль не сделает шагов к деэскалации войны и не покажет готовность изменить свою позицию.

В то же время Трамп заявил, что применит санкции против России , если это будет необходимо.

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