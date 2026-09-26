Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ

Президент отметил, что важно, чтобы партнеры не забывали, что российская эскалация происходит каждый день.

По его словам, если россияне выбрали для себя наносить удары еще более жестокими, мир должен выбрать для себя более сильные ответы, чтобы война не распространялась дальше.

"Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэмма по России и всем, кто поддерживает ее войну финансово", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина просит президента Евросовета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен ввести дополнительные европейские санкции против России.

"Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и в дальнейшем ограничить с террористами любую торговлю, пока Россия не остановит войну. Именно так, общими ежедневными усилиями должен приближаться мир", - подчеркнул президент.