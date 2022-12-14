ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский призвал ООН как можно быстрее направить экспертов на украинские энергообъекты

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 17:39
Зеленский призвал ООН как можно быстрее направить экспертов на украинские энергообъекты Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Экспертам ООН следует поскорее посетить объекты украинской энергетики на фоне постоянных ударов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В частности, он поблагодарил Гутерриша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже.

"Обсудили нашу формулу мира и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики. Будем развивать Черноморскую зерновую инициативу и программу GrainFromUkraine", - написал Зеленский.

Напомним, Гутерреш отметил, что масштабы разрушений по всей Украине требуют решительной поддержки от международного сообщества, выходящего далеко за пределы гуманитарной помощи.

Ранее генсек ООН заявлял, что война России против Украины должна закончиться восстановлением целостности нашего государства в международно признанных границах и выступил за мир, основывающийся на ценностях Устава ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Владимир Зеленский Антониу Гутерриш
NEWS
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян