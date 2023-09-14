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Зеленский призвал Корею развивать бизнес в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром земель, инфраструктуры и транспорта Вон Хи Реном и представителями корейского бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Он призвал Корею к активной работе на украинском рынке. Зеленский уверен, что такое сотрудничество позволит обеспечить новые рабочие места и новый экономический рост как для Украины, так и для Кореи.

Он подчеркнул важность представительств корейских бизнесов в Украине.

Президент Украины также поблагодарил Корею за предоставление 2,3 млрд долларов помощи на восстановление нашего государства.

Отдельно президент отметил необходимость защиты украинского неба. Он уже раньше обсуждал этот вопрос с лидером Южной Кореи Юн Сук Йолем.

Отношения Украины и Кореи

В июне 2023 года президент Южной Кореи Юн Сук Йоль посетил Украину. Он встретился с Зеленским и пообещал предоставить пакет помощи нашему государству.

Недавно Юн Сук Йоль сообщил, что Южная Корея предоставит Украине помощь в 2,3 млрд долларов.

Кроме того, Reuters писало, что Южная Корея в следующем году предоставит финансовую помощь Украине в размере 394 млн долларов.

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Владимир ЗеленскийЮжная Корея