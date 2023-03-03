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Зеленский призвал Генассамблею ООН принять резолюцию о создании спецтрибунала над РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава государства Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН принять проект украинской резолюции о создании спецтрибунала по агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции United for Justice.

"Первое, чего мы должны достичь: наше объединение справедливости ради должно стать мощным импульсом для принятия Генеральной Ассамблеей ООН проекта украинской резолюции - резолюции, что будет способствовать созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, трибунал станет тем звеном, которое справится с проблемой невозможности для Международного уголовного суда привлечь к ответственности именно за преступление агрессии.

Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и все его сообщники должны быть наказаны за войну против Украины.

Также ранее мы писали, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что United for Justice - это своего рода "юридический рамштайн".

Кроме того, по словам заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, международный спецтрибунал для россиян может начать свою работу летом 2023 года.

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Владимир ЗеленскийООН