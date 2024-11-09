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Зеленский призвал Европу передать Украине системы ПВО, которые "стоят без дела"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Европе без дела стоит еще достаточно систем ПВО. Они могут обеспечить надежную защиту Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства напомнил, что эта неделя принесла Украине жестокие удары РФ по Харькову, Одессе, Запорожью, а также Донецкой и Сумской областях. Фактически каждые сутки происходят удары дронов и ракет.

Зеленский отметил, что каждая встреча и каждые переговоры с партнерами, которые имеют соответствующие системы ПВО - это всегда разговор о дополнительной защите Украины от российского террора. И наша страна продолжит убеждать партнеров.

"Здесь, в Европе, на континенте, достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять - когда ПВО просто стоит. Стоит без дела тогда, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней . Мы продолжим убеждать наших партнеров", - резюмировал президент.

Напомним, в этом же обращении Владимир Зеленский сообщил, что Украина наращивает собственное производство вооружения. В частности, в 2024 году страна пересекла отметку в 100 ракет.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский