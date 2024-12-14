Зеленский призвал дать Украине больше Patriot и других систем ПВО после новых атак РФ

Он прокомментировал ночную атаку России, во время которой оккупанты выпустили по Украине более 130 ударных дронов. Около 60 беспилотников удалось уничтожить, более 70 локально потеряны.

"Спасибо всем нашим защитникам неба: зенитным ракетным войскам, авиации, подразделениям РЭБ, мобильным огневым группам - каждому и каждой в разных видах и родах сил. Важно, что нам удается защитить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства угроз. Но, к сожалению, не от всех", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров усилить поддержку Украины на фоне новых массированных атак России.

"Украина нуждается в поддержке. Больше Patriot и других систем противовоздушной обороны, ракет к ним, усиление санкций против России - все это позволит защитить больше наших людей. И мир имеет ресурсы, чтобы помочь нам в этом", - подчеркнул Зеленский.