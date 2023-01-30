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Зеленский призвал Данию выступить против допуска россиян к Олимпиаде

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Данию присоединиться к усилиям не допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Координируем наши действия, чтобы усилить санкции против России. А также я призвал Данию присоединиться к нашим усилиям по защите спортивных структур и международного олимпийского движения от дискредитации из-за попыток отдельных представителей спортивной бюрократии допустить российских спортсменов к международным соревнованиям", - сказал Зеленский.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

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Владимир ЗеленскийСанкции против РоссииДания