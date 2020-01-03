Зеленський задекларував 4,8 млн гривень від "Кварталу 95"

Президент України Володимир Зеленський задекларував 4,8 мільйона гривень роялті від ТОВ "Квартала 95". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Реєстр електронних декларацій.

У повідомленні від 3 січня Зеленський вказав, що отримав 4,88 млн гривень роялті від "Квартал 95" і 104 тисячі гривень за користування торговою маркою. Дата отримання коштів указана 27 грудня 2019 року.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу. Зміни до декларації датовані 6 листопада 2019 року. Згідно декларації, Зеленський отримав 902 454 гривні доходу від здачі майна в оренду іноземцям Сіран Сонг і Хінуі Лін. При цьому в документі не уточнюється, що це за майно.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що Зеленський повністю вийшов з бізнесу і передав частки партнерам. У декларації перед вступом на посаду президента він вказував, що йому повністю належали компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", а також частки ще в десяти українських компаніях.

Відзначимо, раніше в оточенні Зеленського розповідали, що після президентського терміну йому повернуть передані частки в компаніях. Крім того, нинішній президент продовжить отримувати дивіденди від роялті.