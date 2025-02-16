Зеленский и Мерц обсудили производство оружия в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и глава ХДС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц провели встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили инвестиции в отечественное производство оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.
Глава государства выразил благодарность Германии за помощь с самого начала полномасштабного вторжения, лидерство ФРГ в усилении украинской ПВО, и рассказал об основных темах встречи.
"Ключевая тема встречи - поддержка Украины и важность единства среди стран Европы. Президент подчеркнул, что справедливое окончание войны и надежные гарантии безопасности должны быть приоритетом для всех союзников Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны отдельно обсудили оборонную поддержку Украины, усиление военных на фронте и инвестиции в производство украинского оружия.
Напомним, ранее Мерц заявил, что принято решение, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО. Он не считает, что вступление в Альянс будет невозможно до начала переговоров с Россией.
Также Мерц не против поставки крылатых ракет Taurus Украине, но это решение должно быть согласовано с другими странами.
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