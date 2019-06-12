Зеленський взяв у список "Слуги народу" київських "кіоскерів"

В списку кандидатів від партії "Слуга народу" на парламентські вибори є люди, пов'язані з ринком столичних МАФів, – Андрій Холодов та Артем Культенко. Про це йдеться у дослідженні руху "Чесно".

Так, 22-й номер у списку "Слуги народу" Андрій Холодов не дуже публічна людина: в інтернеті про нього практично немає інформації, крім згадки про аварію за участю його колишньої дружини Катерини Шаховської. У статті йдеться про ДТП, унаслідок якої постраждали не лише регулювальник, а й автівки.

Поки "Чесно" готував цей матеріал, стало відомо, що ФОП Холодов, за даними YouControl, 10 червня, саме після партійного з'їзду "Слуги народу", був закритий. А публікація про ДТП з дружиною Холодова дивним чином зникла. Google-кеш показує, що 9 червня стаття ще існувала.

Тоді намагалися довести, що дружина Холодова, до якої він приїхав на місце ДТП, була просто пасажиркою. Але ця версія є доволі сумнівною, оскільки в дорогому авто Bentley спрацювала лише одна подушка безпеки – на місці водія, йдеться в розслідуванні.

Ба більше, ЗМІ розповідають, що на місце події приїхав також нардеп-регіонал Олексій Журавко.

Холодова з дружиною можна побачити на світлинах 2013 року зі світських тусівок.

Згідно з даними YouControl, на Холодова зареєстровано ТОВ "Флорентіно" (ЄДРПОУ 39746328), що спеціалізується на "мобільному харчуванні". Як ФОП Холодов до 10 червня працював у сфері "консультування з питань комерційної діяльності й керування".

На дружину Холодова Шаховську зареєстровано кілька підприємств із видами діяльності, пов'язаними з утриманням МАФів, а саме:

ТОВ "Юкрейн Ріал Естейт" (ЄДРПОУ 40197909), керівник підприємства – Максим Холодов, брат Андрія Холодова. На нього зареєстровано ще кілька підприємств із такими самими КВЕДами: "оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення", "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна";

ТОВ "Хед Менеджмент Компані" (ЄДРПОУ 36521490) та ТОВ "Табак Індастріал ЛТД" (ЄДРПОУ 41882098).

Варто звернути увагу і на 52-й номер у списку "Слуги народу" – Артем Культенко, котрий балотувався до Київради у травні 2014 року від Партії ветеранів Афганістану, що виконувала, ймовірно, технічну функцію.

Ця партія на виборах до парламенту 2002 року входила до блоку "Єдність", який на той час очолював екс-мер Києва Олександр Омельченко. Не виключено, що Партія ветеранів Афганістану й тоді співпрацювала з "Єдністю". Артем Культенко 1984 року народження, а обстоює інтереси учасників війни 1979-1989 років.

Про підтримку Культенка заявила громадська організація "Громадянський корпус". Її бенефіціаром є Роман Солодкий. Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками ще однієї громадської організації – "Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва" (ГО "СІТІ М.КИЄВА"). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

Місцеві ЗМІ писали про здійснення тиску на власників кіосків та посередництво в легалізації МАФів.

У березні 2018 року громадська організація Культенка організувала брифінг проти демонтажу 872 зупинкових комплексів у Києві.