Зеленський викликав Полторака в АП

Міністра оборони України Степана Полторака викликав до себе президент України Володимир Зеленський. Про це Полторак повідомив журналістам біля будівлі АП, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "УНИАН".

За його словами, про рішення піти з посади міністра оборони сказав Зеленському ще 19 травня. Він додав, що прибув в адміністрації президента, тому що його викликав туди президент.

"Я не міг написати її (заяву на звільнення, - ред.) раніше, тому що Володимир Олександрович став президентом тільки вчора, після інавгурації. Я дочекався, поки він приніс присягу народу України, і подав рапорт на звільнення", - додав він.

Раніше Полторак заявив, що написав заяву про відставку вранці 20 травня. Зазначимо, що вчора Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що необхідно звільнити генпрокурора Юрія Луценка, голову СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степена Полторака.

РБК-Україна писало, що вчора Грицак написав рапорт про своє звільнення. Він додав, що поки президент України та Верховна Рада не вирішать питання хто повинен очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави і українського народу".