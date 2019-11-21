Зеленський вивів Бухарева з РНБО

Фото: Владислав Бухарев (facebook com vladislav buharev)

Відповідний указ був оприлюднений 21 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Владислава Бухарева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В. Бухарева", - йдеться в указі №862/2019.

Нагадаємо, 12 вересня Володимир Зеленський перевів Владислава Бухарева в Службу безпеки України на посаду першого заступника голови - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

До цього Бухарев обіймав посаду глави зовнішньої розвідки близько трьох місяців.

Раніше колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ. У прес-службі СБУ назвали пріоритетні напрямки роботи. Додамо, що влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.