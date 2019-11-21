ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський вивів Бухарева з РНБО

Новини » Політика     21.11.2019 - 16:52
Зеленський вивів Бухарева з РНБО
Фото: Владислав Бухарев (facebook com vladislav buharev)

Відповідний указ був оприлюднений 21 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Владислава Бухарева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В. Бухарева", - йдеться в указі №862/2019.

Зеленський вивів Бухарева з РНБОНагадаємо, 12 вересня Володимир Зеленський перевів Владислава Бухарева в Службу безпеки України на посаду першого заступника голови - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

До цього Бухарев обіймав посаду глави зовнішньої розвідки близько трьох місяців.

Раніше колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ. У прес-службі СБУ назвали пріоритетні напрямки роботи. Додамо, що влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу щодо ремонту доріг На підпис Зеленському передали закон про скасування річного планування дорожніх робіт
Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся