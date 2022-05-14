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Зеленський виступить на Міжнародному економічному форумі в Давосі, - Bloomberg

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі по відеозв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відомо, що президент України виступить 23 травня, в день відкриття конференції. Серед українських політиків, які особисто відвідають захід, будуть віце-прем'єр Михайло Федоров і мер Києва Віталій Кличко. Всесвітній економічний форум в Давосі пройде з 22 по 26 травня.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський розкритикував гальмування санкцій проти РФ і допомоги Україні. Він підкреслив, що всім країнам Європи потрібно об'єднатися навколо вирішення майбутніх проблем, до яких призведе вторгнення Росії в Україну.

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