Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі

Президент України Володимир Зеленський виступить на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН цього місяця. Через пандемію виступ буде в онлайн форматі.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

За її словами, через пандемію коронавірусу Генеральна асамблея ООН пройде в онлайн-форматі.

"Зокрема, в даний час ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів онлайн на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї 22-29 вересня. Виступ президента України Володимира Зеленського заплановано на 23 вересня, він відбудеться у другій половині дня", - додала Мендель.

Відзначимо, раніше журналістка "Голосу Америки" Маргарет Бішер в своєму Twitter опублікувала розклад виступів на Генасамблеї ООН. Згідно з ним, представнику України дадуть слово 23 вересня.

Фото: розклад виступів на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Зеленський почне свою зарубіжну активність з початку осені. Однак такий варіант розглядався тільки в тому випадку, якщо дозволить пандемія.

В кінці липня посол України в США Володимир Єльченко стверджував, що візит Зеленського в Сполучені Штати може статися і до президентських виборів в листопаді.