Зеленський знову виступить на форумі "Україна 30". Тема - економіка без олігархів

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня знову виступить на форумі "Україна 30". Цього разу обговорюватимуть економіку без олігархів.
Про це йдеться в програмі на сайті форуму.
Повідомляється, що виступ Зеленського заплановано на 15 червня. Це буде другий день форуму, темою якого буде деолігархізація та подолання корупції. Промова президента очікується о 10:30.
Також 15 червня виступатиме прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який також відкриватиме форум 14 червня з презентацією Стратегії національного економічного розвитку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада розгляне законопроект Зеленського про олігархів в кінці червня або на початку липня. Як заявляв міністр юстиції Денис Малюська, до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.
Вони підпадають під відповідні критерії - участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, контроль або володіння природною монополією або компанією з монопольним становищем на ринку. Останній критерій - наявність активів загальною вартістю понад 2,27 млрд гривень.
Детальніше про цей закон читайте в матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".