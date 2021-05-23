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Зеленський виступить на форумі "Україна 30" з приводу ринку землі

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Неділя 23 травня 2021 14:10
Зеленський виступить на форумі "Україна 30" з приводу ринку землі Фото: Зеленський виступить на форуму щодо ринку землі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 травня, візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля". Форум триватиме у Києві 24-26 травня.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Як зазначається в повідомленні, основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти бюджетних дотацій аграріям. Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.

Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад - геопортали, йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи"Рейтинг", про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року знають три чверті опитаних українців (78%). Ще 22% нічого про це не знають.

На думку українців, найбільше вплинули на прийняття рішення про введення ринку обігу (купівлі-продажу) земель сільськогосподарського призначення президент (32%) і Верховна рада (32%). Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув Кабмін.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби в Україні пройшов референдум про дозвіл купівлі-продажу земель 64% його учасників проголосували б проти. Підтримали б ініціативу 36% тих, хто проголосував.

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