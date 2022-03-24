"Вони помилилися": Зеленський висловився про місяць війни і звірства російських окупантів

"24 березня - місяць нашого героїчного опору української держави, українського народу безжальному вторгненню російської федерації. Вже місяць нашого захисту від спроби нас знищити. Стерти з лиця землі. Початковий задум російських військ розвалився ще в перші дні вторгнення. Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися", - наголошує Зеленський.

Він також зазначив, що окупанти нічого не знають про українців і "взагалі про свободу".

"Але їх багато! Окупантів усе ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку. Авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей", - сказав глава держави.

Зеленський висловився також про звірства російських окупантів в Україні.

"Російські війська руйнують наші міста. Вбивають без розбору цивільних людей. Ґвалтують жінок. Викрадають дітей. Розстрілюють біженців. Захоплюють гуманітарні колони. Займаються мародерством. Спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень – університети, житлові квартали... Що завгодно! Російські війська не знають межі зла", - розповів президент.

Відео: Володимир Зеленський висловився про місяць протистояння України російському вторгненню в нічному обігу 24 березня