Зеленський висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Казахстані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті катастрофи пасажирського літака у Казахстані 27 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Глава держави адресував листа зі співчуттями президентові Казахстану Касим-Жомарту Токаєву.

"3 великим сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати - Нур-Султан. Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, авіакатастрофа у Казахстані відбулася близько сьомої ранку за місцевим часом. В результаті авіакатастрофи в Казахстані, за даними Мінохоронздоров'я країни, загинули 12 осіб. Також повідомляється про 53 постраждалих, стан десяти з них оцінюється як вкрай важкий.

За даними МВС Казахстану, на борту лайнера, що зазнав аварії в Алма-Аті було 5 членів екіпажу і 93 пасажири. Зокрема, серед пасажирів були два українці, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта - громадяни Казахстану.