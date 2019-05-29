Президент України Володимир Зеленський вилетів у Львівську область шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", на якійчерез обвал породи загинули два шахтарі. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Президент України Володимир Зеленський вилетів на Львівщину. Глава держави відвідає шахту "Лісова" у Сокальському районі, де стався обвал породи", - повідомили в АП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський поїде в середу, 29 травня, на шахту "Лісова", де стався обвал.

Як відомо, близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

Особи загиблих встановлені - ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 по 1997 років народження. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.