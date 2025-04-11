RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский ввел санкции против рупоров Кремля: в списке Бардаш, проект Медведчука и не только

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сегодня ввел новые санкции против лиц, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента.

"Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте", - рассказал Зеленский.

Согласно указу №230/2025 с 11 апреля вводится в действие решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В приложении к документу указан перечень из физических и юридических лиц, против которых введены санкции. В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".

Так санкции ввели против:

  • российского пропагандиста и корреспондента "Россия 1" Александра Сладкова;
  • российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой;
  • украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева;
  • пропагандиста Александра Шелеста;
  • российского продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша.

К ним применяются такие санкции как: блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

Указ №229/2025 вводит санкции против российского теневого флота, и содержит приложение с перечнем лиц, причастных к его функционированию.

"Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте. Готовится и еще одно решение СНБО по функционерам. Указ - вскоре", - сообщил перед этим Зеленский.

В начале февраля стало известно, что Украина введет три новых пакета санкций против представителей РФ. Ограничения планировали ввести против "теневого флота" России, пропагандистов и тех, кто помогает вывозить украинские памятники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияВладимир ЗеленскийЮрій Бардаш