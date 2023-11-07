Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с олигархом Фридманом

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 ноября, ввел санкции против девяти юридических лиц. Часть из них связана с российским олигархом Михаилом Фридманом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
Речь идет об указе президента №739/2023.
Отмечается, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Предложения о введении санкций внесла Служба безопасности Украины.
Компании зарегистрированы на Кипре, в Лихтенштейне и Люксембурге. Часть компаний попали под ограничения на 10 лет, другая часть на два года.
Часть компаний имеет отношение к российскому олигарху Михаилу Фридману. Например, речь идет о International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, Alfa Finance Holdings Limited.
Недавно детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен из-за украинского "Сенс Банка" (ранее "Альфа-банк").
Также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов России.
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