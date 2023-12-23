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Зеленский ввел санкции против 51 человека и 134 компаний: кто попал под ограничения

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский ввел в действие еще два решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых экономических санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента.

В целом санкций были введены против 51 человека и 134 компаний.

№850/2023

Согласно указу, санкции были введены против 8 физических лиц, среди которых граждане Кипра, Украины, а также Российской Федерации. Также под ограничения попали 15 компаний, среди которых часть расположена во временно оккупированном Крыму.

Список физических лиц:

Список юридических лиц:

№851/2023

В список ограничений попали 119 компаний, а также 43 физических лица, среди которых россияне, украинцы и граждане Латвии.

Список физических лиц:

Список юридических лиц:

Санкции замораживают активы физических и юридических лиц на территории Украины, а также запрещают торговать с ними. Ограничения будут действовать от пяти до десяти лет.

Санкции против РФ

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы. В ноябре президент ввел в действие решение СНБО о новых ограничениях, в список которых попали 147 граждан России, а также других стран.

В частности, недавно Европейский союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против Российской Федерации, который еще больше ослабят российскую военную машину.

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