Зеленский ввел нового замминистра обороны Павлюка в состав Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. В него ввели назначенного ранее первого замминистра обороны Александра Павлюка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №129.
"Постановляю: ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича - первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в документе.
Указ Зеленского был опубликован сегодня, 6 марта.
Напомним, что 14 февраля Кабинет министров назначил генерала Александра Павлюка замглавы Министерства обороны Украины.
Ранее Павлюк был командующим группировкой Сил и средств обороны Киева.
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