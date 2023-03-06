RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский ввел нового замминистра обороны Павлюка в состав Ставки

Фото: первый заместитель министра обороны Александр Павлюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. В него ввели назначенного ранее первого замминистра обороны Александра Павлюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №129.

"Постановляю: ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича - первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в документе.

Указ Зеленского был опубликован сегодня, 6 марта.

Напомним, что 14 февраля Кабинет министров назначил генерала Александра Павлюка замглавы Министерства обороны Украины.

Ранее Павлюк был командующим группировкой Сил и средств обороны Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский