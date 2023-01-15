Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти 200 россиян: кто попал в список

Соответствующий указ №23/2023 глава государства подписал 15 января. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова. Также СНБО, СБУ и Кабмину поручили мониторить эффективность персональных санкций, а Министерству иностранных дел - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

В Офисе президента показали перечень из 198 деятелей российской культуры и медиасферы, против которых вводятся персональные санкции.

В частности, в список попали певицы Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, гражданка Украины, телеведущая и режиссер Жанна Бадоева, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, телеведущие Дана Борисова, Яна Рудковская, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, а также другие пропагандисты и так называемые российские "военкоры".

Кроме того, санкции ввели против бывшей украинской телеведущей, которая сейчас снимает пропагандистские ролики на оккупированных территориях, Дианы Панченко.

Против попавших в этот список вводится полный пакет персональных санкций сроком на 10 лет.