Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении на оборону более 21% ВВП

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 октября 2023 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете в стране на 2024 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Согласно решению СНБО, правительство должно предусмотреть при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону не менее 21,6% ВВП.

Госбюджет-2024

Напомним, в сентябре Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходами общего фонда в 3 трлн. 108 млрд. грн.

Более половины всех ресурсов бюджета будут направлены на обеспечение обороны и безопасности Украины - 1 трлн 685 млрд гривен. Эта сумма на 113 млрд гривен больше, чем в этом году.