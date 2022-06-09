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Зеленський ввів санкції проти російських ВНЗ та ректорів

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Київ, Четвер 09 червня 2022 18:52
Зеленський ввів санкції проти російських ВНЗ та ректорів Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо російських ВНЗ та ректорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований у четвер, 9 червня, на сайті президента.

Зокрема, у першій п'ятірці ректорів, що потрапили під обмеження, значаться:

  • Віктор Садовничий – ректор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова;
  • Анатолій Олександров – президент Московського державного технічного університету імені М. Е. Баумана;
  • Петро Глибочко – ректор Першого Московського державного медичного університету імені І. М. Сєченова;
  • Олексій Демидов – ректор Санкт-Петербурзького державного університету промислових технологій та дизайну;
  • Дмитро Єндовицький – ректор Воронезького державного університету.

У списку - 261 російський ректор. У документі наголошується, що санкції проти всіх зазначених у переліку запроваджено безстроково. Ці санкції включають:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить їй;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

4) заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їх інтересах;

5) заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

6) відмова у наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України;

7) позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження;

8) заборона придбання у власність земельних ділянок.

Щодо ВНЗ, то список складається з 236 навчальних закладів і до першої п'ятірки входять:

  • Московський державний університет імені М.В. Ломоносова;
  • Московський державний технічний університет імені Н.Е. Баумана;
  • Перший Московський державний медичний університет імені І.М. Сєченова;
  • Санкт-Петербурзький державний університет промислових технологій та дизайну;
  • Воронезький державний університет.

Санкції проти них, що стосуються "припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами", також запроваджено безстроково.

Раніше, 9 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російського президента Володимира Путіна.

Також Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки (РНБО) про персональні санкції щодо представників російського уряду та Кремля. До нього увійшли прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, голова Міноборони Сергій Шойгу, голова МЗС РФ Сергій Лавров та інші.

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