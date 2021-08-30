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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо загроз енергетиці

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про нейтралізацію загроз в енергетичній сфері. І доручив виключити обленерго з переліку об'єктів для приватизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований указ.

Згідно з указом, Кабмін має протягом двох тижнів встановити кінцевих власників операторів систем розподілу електричної енергії і постачальників, а разом з Фондом державного майна до 31 серпня виключити обленерго, в яких є державні акції, з переліку об'єктів для приватизації. Акції передадуть в управління Міністерства енергетики.

Також доручено провести перевірки на підприємствах, які розподіляють природний газ, передати в "Донецькоблгаз" в управління "Нафтогазу", підготувати законопроекти про заміну "зеленого" тарифу, створення енергетичної біржі, передачу боргів облгазів і про корпоратизацію "Енергоатому".

Також РНБО наполягає на тому, щоб для побутових споживачів встановили справедливий тариф на електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО ухвалила рішення про повернення підприємства "Черкасигаз" в державну власність.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниРНБО