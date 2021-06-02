Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію людського розвитку

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про стратегію людського розвитку в країні. Раніше документ був схвалений на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію людського розвитку", - йдеться в указі Глави держави.

Контроль за його виконанням доручено секретарю РНБО Олексію Данілову. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Відзначається, що на засіданні РНБО від 14 травня було розглянуто проєкт "Стратегії людського розвитку", схваленого Кабінетом Міністрів України. За його підсумками було прийнято рішення запропонувати президенту країни затвердити цей проєкт, а Кабміну забезпечити виконання даної стратегії.

У документі зазначається, що "істотний вплив на соціально-економічну ситуацію в державі в цілому та її регіонах в останні роки надають такі виклики, як збройна агресія Російської Федерації проти України і тимчасова окупація частини її території".

Крім того, негативний вплив на ситуацію в країні надає демографічна криза, епідемічна ситуація, викликана поширенням COVID -19.

Реалізація стратегії передбачає поліпшення основних показників людського розвитку, включаючи тривалість життя, доступ до високоякісних фізкультурно-спортивним послуг, до якісної освіти, гідний рівень життя і так далі.

Відзначається, що реалізувати положення стратегії необхідно до 2025 року.

"Реалізація стратегії буде забезпечуватися шляхом розробки кожні два роки плану заходів щодо реалізації визначених у ній цілей і завдань, проведення моніторингу виконання індикаторів результативності, громадського діалогу і широкого залучення громадськості, розвитку міжнародного співробітництва за напрямками", - йдеться в документі.

Її фінансування здійснюватиметься з державного і місцевих бюджетів, а також на кошти Пенсійного фонду України та фондів державного соціального страхування, міжнародної технічної допомоги, позик міжнародних фінансових організацій і з інших джерел, не заборонених законодавством.