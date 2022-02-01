Зеленський ввів у дію рішення РНБО у сфері кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у сфері кібербезпеки. Воно стосується реалізації відповідної стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований президентський указ.

Згідно з указом, вводиться в дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року про план реалізації Стратегії кібербезпеки України. Кабінету міністрів за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного інституту стратегічних досліджень доручено забезпечити його виконання із затвердженням узгодженого комплексу заходів з індикаторами їх виконання.

Також доручено кожні півроку інформувати РНБО про виконання плану реалізації Стратегії кібербезпеки.

Що містить Стратегія кібербезпеки України

Затверджена минулого року стратегія містить:

рекомендації щодо розвитку національної системи захисту від кіберзагроз;

перелік викликів і загроз у сфері кібербезпеки;

стратегічні та пріоритетні цілі при забезпеченні кібербезпеки.

Також в документі йдеться, що Російська Федерація залишається одним з основних джерел загроз національній та міжнародній кібербезпеці, яке реалізує деструктивні дії в кіберпросторі та інформаційно-психологічні операції в гібридній війні проти України.