ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський ввів у дію рішення РНБО у сфері кібербезпеки

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 лютого 2022 21:50
Зеленський ввів у дію рішення РНБО у сфері кібербезпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у сфері кібербезпеки. Воно стосується реалізації відповідної стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований президентський указ.

Згідно з указом, вводиться в дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року про план реалізації Стратегії кібербезпеки України. Кабінету міністрів за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного інституту стратегічних досліджень доручено забезпечити його виконання із затвердженням узгодженого комплексу заходів з індикаторами їх виконання.

Також доручено кожні півроку інформувати РНБО про виконання плану реалізації Стратегії кібербезпеки.

Що містить Стратегія кібербезпеки України

Затверджена минулого року стратегія містить:

  • рекомендації щодо розвитку національної системи захисту від кіберзагроз;
  • перелік викликів і загроз у сфері кібербезпеки;
  • стратегічні та пріоритетні цілі при забезпеченні кібербезпеки.

Також в документі йдеться, що Російська Федерація залишається одним з основних джерел загроз національній та міжнародній кібербезпеці, яке реалізує деструктивні дії в кіберпросторі та інформаційно-психологічні операції в гібридній війні проти України.

Відзначимо, в середині січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, яка "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Нагадаємо, Україну затвердила нову Стратегії кібербезпеки в серпні 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Кібератака
NEWS
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу