В Україні затвердили нову Стратегію кібербезпеки
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо затвердження нової Стратегії кібербезпеки. Російська Федерація й надалі є основним джерелом загроз для України у відповідній сфері.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.
Протягом двох наступних місяців Національний координаційний центр кібербезпеки повинен розробити план реалізації Стратегії, а органи центральної влади разом з СБУ й Службою зовнішньої розвідки будуть зобов’язані реалізувати виконання плану.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов виступатиме відповідальним за виконання рішення РНБО.
Відзначимо, що оновлена Стратегія містить:
- рекомендації щодо розвитку національної системи захисту від кіберзагроз;
- перелік викликів та загроз у сфері кібербезпеки;
- стратегічні та пріоритетні цілі під час забезпечення кібербезпеки;
"Російська Федерація залишається одним з основних джерел загроз національній та міжнародній кібербезпеці, активно реалізує концепцію інформаційного протиборства, базовану на поєднанні деструктивних дій у кіберпросторі та інформаційно-психологічних операцій, механізми якої активно застосовуються у гібридній війні проти України", - зазначається у Стратегії кібербезпеки.