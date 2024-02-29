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Зеленский о вступительных переговорах с ЕС: первые шаги можем сделать весной

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Первые переговорные шаги по вступлению в Европейский Союз Украина может сделать уже весной 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел сегодня и совещание по европейскому направлению - нашим отношениям с Евросоюзом, по задачам на этот год, в целом по интеграции, и конкретно по отношениям с соседями в Евросоюзе. Наш приоритет очевиден: все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое слово, звучащее должно работать в реальности", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина обеспечивает именно такой подход в европейском направлении. И именно благодаря этому уже достигла исторических результатов.

"Этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении. Уже весной мы можем сделать, сделать первые переговорные шаги", - отметил президент.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, в декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Как россказала в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен недавно сообщила, что переговорная рамка по вступлению Украины в Европейский союз будет готова ориентировано в начале лета.

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Владимир ЗеленскийВступление в ЕС