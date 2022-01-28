Зеленський про вступ до НАТО: на жаль, залежить не від України

Український президент Володимир Зеленський оцінив ймовірність вступу України до НАТО. На його думку, на сьогодні терміни вступу залежать не від Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію для представників іноземних ЗМІ.
"Коли ми будемо в НАТО, залежить на сьогодні не від України, на жаль", - зазначив він.
Він також підкреслив, що жодна країна не захищатиме Україну, якщо Росія зважиться на масштабне вторгнення.
"І це дуже страшно для НАТО. Тому що якщо Україну взяти в НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але я хочу сказати, що деякі європейські країни так думають, і вони не хочуть ризикувати, приймати Україну. Але якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України в НАТО не стоїть на порядку денному, як і питання розширення Альянсу на схід.
Український міністр Дмитро Кулеба відповів їй словами про те, що не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до Альянсу.
Зазначимо, відмова від вступу України до НАТО є однією з вимог Російської Федерації щодо так званих "гарантій безпеки". Захід відкидає його, оскільки Альянс дотримується політики відчинених дверей.