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Зеленський про вступ в ЄС: Віримо, що процедура розпочнеться найближчими тижнями

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікасу анкету-опитувальник щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Сподівається, що процедура розпочнеться вже найближчими тижнями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

За словами президента, спроба вступити в ЄС для України відбувається в дуже важкий для нашої країни час. Багато українців, які підтримуються цінності Союзу - втратили життя, однак народ України об'єднаний метою стати частиною Європи.

"Ми віримо, що отримаємо, підтримку щодо цієї роботи й станемо кандидатами до вступу й після цього розпочнеться наступний фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться найближчі тижні й дуже вірно, що буде позитивною для історії нашого народу й ціни, яку він заплатив за нашу незалежність й демократію", - заявив президент.

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