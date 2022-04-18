Зеленський про вступ в ЄС: Віримо, що процедура розпочнеться найближчими тижнями

За словами президента, спроба вступити в ЄС для України відбувається в дуже важкий для нашої країни час. Багато українців, які підтримуються цінності Союзу - втратили життя, однак народ України об'єднаний метою стати частиною Європи.

"Ми віримо, що отримаємо, підтримку щодо цієї роботи й станемо кандидатами до вступу й після цього розпочнеться наступний фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться найближчі тижні й дуже вірно, що буде позитивною для історії нашого народу й ціни, яку він заплатив за нашу незалежність й демократію", - заявив президент.