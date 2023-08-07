Зеленский о вступлении Украины в НАТО: это вопрос безопасности страны и наших граждан

Украина никогда не хотела никакой войны, а значит вступление в Североатлантический альянс является вопросом безопасности страны и ее граждан.

"Страны неизменно являются заложниками своей географии"

Журналисты привели в пример президенту фразу, которую приписывают бывшему президенту Мексики Порфирио Диасу. Она гласит, что страны неизменно являются пленниками своей географии.

В контексте этого прокомментировать такую аналогию, "что вступление Украины в НАТО могло бы быть эквивалентным размещению Россией своих военных баз на мексиканской территории со всеми вытекающими отсюда последствиями".

"Мне кажется, что мы должны смотреть на это немного иначе. Когда говорят, что НАТО воюет с Россией на украинской территории, это говорит Россия. Потому что в их голове не укладывается представление, как такое маленькое войско может противостоять такому большому, как у РФ. Чтобы оправдать усилия, которые они прилагают, и то, что они не могут победить", - сказал президент.

НАТО для Украины - это про освобождение нашей земли

Президент отметил, что некоторые страны, как, например, страны Балтии, были бы рады, если бы украинская армия была на их территории, чтобы их защищать, но после войны.

Однако он отметил, что Украине не нужны базы ни со стороны США, ни со стороны других стран-партнеров. Географически Украина близка к России и другим странам, и там тоже есть пример: где НАТО, там нет войны.

"И наше отношение нужно рассматривать в рамках того факта, что страны, которые входят в НАТО, сделали это в свое время, потому что они подозревали, что Советский Союз может к ним вернуться" - сказал президент.

Он пояснил, что НАТО для Украины - это не атаковать, идти в наступление, это освободить нашу территорию, прежде всего или только для этого. НАТО является объединением безопасности, но войны на его территории нет.

Речь идет и о безопасности РФ

Зеленский пояснил, что в этом контексте речь идет о безопасности России. Некоторые лица думают, что Украина может прийти на территорию России, но мы никогда не хотели никакой войны.

"Всю нашу промышленность вывезли с оккупированных территорий. И это уже колониализм. Поэтому вопрос НАТО, извините, это вопрос нашей безопасности и защиты наших людей, и все", - добавил Зеленский.

Вступление Украины в НАТО и саммит Альянса в Вильнюсе

Украина, несмотря на ожидания, не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Однако в декларации не прописаны условия, которые должны быть выполнены.

Перед саммитом НАТО президент Владимир Зеленский подверг критике Альянс за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что это "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

Однако потом Зеленский сообщил, что понимает: Украина не сможет стать членом Альянса, пока на ее территории продолжается война с Россией. Президент Соединенных Штатов Джо Байден также не видит возможности вступления Украины в НАТО, пока не закончится война.