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Зеленский о вступлении Украины в ЕС: не просим для себя послаблений

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина не просит для себя послаблений на пути в Европейский союз. В частности, Киев выполняет все рекомендации Еврокомиссии, предоставленные Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Рекомендации, необходимые для начала переговоров о членстве, мы реализовали. Это касается и верховенства права, и защиты человеческих прав и свобод национальных сообществ, большей прозрачности в работе государственных институтов и усиления антикоррупционной инфраструктуры", - заявил он.

Зеленский выделил среди законопроектов документ о лоббизме, который "добавит прозрачности политическим процессам и надежно защитит государство от деструктивного влияния олигархов и других лиц, которые пытаются обойти верховенство права".

Президент отметил, что очень важно, чтобы поддержка Европы и других партнеров оставалась устойчивой, оставалась надежной.

"Это касается и обороны, и финансовой поддержки. Россия должна видеть, что мир не отступает, защищая свободу и международное право", - подчеркнул он. 

Зеленский добавил, что ожидает усиления санкционных действий, в частности "недопущения обхода имеющихся санкций, в частности используя европейские компании и территории государств-соседей России".

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. В настоящее время страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наша страна завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

При этом изданием Politico сообщило, что уже 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет с рекомендацией о начале диалога о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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