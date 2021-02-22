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Зеленський зустрівся з секретарем РНБО: про що говорили

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 16:41
Зеленський зустрівся з секретарем РНБО: про що говорили Фото: Володимир Зеленський та Олексій Данілов (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим. Обговорили загрози державній безпеці, виконання рішень РНБО та інші питання.

Про це розповіла прес-служба Офісу президента.

Данілов розповів президента про сьогоденні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах, а також вони обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, співрозмовники уточнили плани роботи Ради нацбезпеки і оборони на найближчий період та торкнулися питання збільшення штатної чисельності апарату РНБО.

Нагадаємо, нещодавно Данілов анонсував нові рішення РНБО щодо офшорних рахунків та державних надр.

Крім того, секретар РНБО пообіцяв розкриття офшорних операцій українських політиків.

Додамо, на минулому засіданні РНБО президент Зеленський доручив переглянути сценарії щодо Донбасу.

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