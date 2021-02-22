Зеленський зустрівся з секретарем РНБО: про що говорили

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим. Обговорили загрози державній безпеці, виконання рішень РНБО та інші питання.

Про це розповіла прес-служба Офісу президента .

Данілов розповів президента про сьогоденні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах, а також вони обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, співрозмовники уточнили плани роботи Ради нацбезпеки і оборони на найближчий період та торкнулися питання збільшення штатної чисельності апарату РНБО.