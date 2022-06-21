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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Люксембурга

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Бути зараз в Україні й з Україною - це означає бути на світлому боці історії.

Так президент України Володимир Зеленський прокоментував візит до Києва прем'єр-міністра Люксембурга Ксав'є Беттеля, повідомляє РБК-Україна.

"Вітаю в Києві Прем’єр-міністра Люксембурга Ксав’є Бетеля! Бути зараз в Україні й з Україною - це означає бути на світлому боці історії. Дякую за цей важливий візит!", - написав глава держави.

Нагадаємо, Ксав'є Беттель поїхав до Бородянки, де росіяни під час окупації вчиняли масові звірства.

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Володимир Зеленський