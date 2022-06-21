Прем'єр Люксембургу приїхав в Україну і одразу відвідав Бородянку: що відомо

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель прибув із візитом до України. Він поїхав до Бородянки, де росіяни під час окупації вчиняли масові звірства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

Arrived in Kiev . Showing Luxembourg’s solidarity with the people of Ukraine. Because as long as Russia’s war lasts, Luxembourg will #standwithUkraine. pic.twitter.com/rGplbG557K — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

"Прибув до Києва. Це демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Доки триватиме російська війна, Люксембург буде з Україною", - написав Беттель.

Відвідав Бородянку

Borondianka has suffered to the point of total destruction by Russian aggression & is today a symbol of senseless cruelty and violence. Nothing can convey the horror of what has happened here. pic.twitter.com/blb5x13xQQ — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

"Бородянка постраждала до знищення російської агресією і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося", - зазначив Беттель.

Нагадаємо, що нещодавно Люксембург заморозив активи на суму майже 4,3 мільярда євро у зв'язку з санкціями ЄС у відповідь на напад Росії на Україну.

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