ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр Люксембургу приїхав в Україну і одразу відвідав Бородянку: що відомо

Новость на русском →
Бородянка, Вівторок 21 червня 2022 12:10
Прем'єр Люксембургу приїхав в Україну і одразу відвідав Бородянку: що відомо Фото: прем'єр Люксембургу Ксав'є Беттель (twitter.com/Xavier_Bettel)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель прибув із візитом до України. Він поїхав до Бородянки, де росіяни під час окупації вчиняли масові звірства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Прибув до Києва. Це демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Доки триватиме російська війна, Люксембург буде з Україною", - написав Беттель.

Відвідав Бородянку

"Бородянка постраждала до знищення російської агресією і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося", - зазначив Беттель.

Нагадаємо, що нещодавно Люксембург заморозив активи на суму майже 4,3 мільярда євро у зв'язку з санкціями ЄС у відповідь на напад Росії на Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Люксембург Ксавье Беттель Бородянка
NEWS
В Раду внесли кандидата на посаду омбудсмена замість Денісової: хто це
В Раду внесли кандидата на посаду омбудсмена замість Денісової: хто це
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни