Зеленський анонсував вливання у розвиток інфраструктури Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 травня, прибув з робочим візитом до Маріуполю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Як повідомляється, президент зустрівся та поспілкувався з молоддю та представниками місцевого бізнесу. За словами Зеленського, малий та середній бізнес - це "кров для організму країни".

Також, під час зустрічі Зеленський наголосив на важливості проведення реформи правоохоронних органів в Україні та створенні "держави у смартфоні". Президент додав, що наразі готуються законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

"Головна мета - "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", - зазначив він.

Крім того, президент відзначив потрібність у розвитку інфраструктури Донбасу за допомоги іноземних інвесторів.

"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", - додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сім'ями моряків, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Під час зустрічі Зеленський підкреслив, що тримає ситуацію на контролі.