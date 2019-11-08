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Зеленський зустрівся з місією ОБСЄ після перенесення розведення в Петровському

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 18:24
Зеленський зустрівся з місією ОБСЄ після перенесення розведення в Петровському
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський 8 листопада провів зустріч з головою місії ОБСЄ Яшаром Халіта Чевиком

Президент України Володимир Зеленський обговорив нинішню ситуацію безпеки на Донбасі з главою місії ОБСЄ Яшаром Халіта Чевиком, після перенесення розведення сил в Петровському. Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

За словами Чевика, в ОБСЄ відзначили позитивні зрушення щодо процесу розведення сил і засобів на лінії розмежування. Також він підтвердив, що процесу розведення в районі Петровського має розпочатися 9 листопада о 12:00.

"Сторони обговорили можливість допуску Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в складних районів на непідконтрольної української влади території Донбасу і прикордонних зон України і Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що розведення сил і засобів в Петровськом, яке було призначено на 8 листопада, було перенесено на суботу, 9 листопада. Україна звинуватила в зриві розведення бойовиків.

Також повідомлялося, що ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. При цьому, СММ зафіксувавши більше вибухів (приблизно 190) порівняно з попереднім звітним періодом (167 вибухів).

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