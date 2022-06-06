Зеленський зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з жителями Маріуполя, яких евакуювали з міста в Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.
"Зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими і з дітьми. Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи і тепло. Умови бачив - тимчасові, але непогані. Зрозумів їх складні питання. Думаю, вирішимо", - заявив глава держави.
Він також зазначив, що у кожної сім'ї - своя історія. При цьому більшість з ким він спілкувався - це жінки без чоловіків. У когось із них чоловік пішов воювати, у когось перебуває в полоні, а у когось загинув.
"Просто трагедія. Ні дома, ні близької людини. Але потрібно жити заради дітей. Справжні герої - вони серед нас", - додав президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію у Генічеську Херсонської області.
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