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Зеленський зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста

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Понеділок 06 червня 2022 02:16
Зеленський зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з жителями Маріуполя, яких евакуювали з міста в Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими і з дітьми. Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи і тепло. Умови бачив - тимчасові, але непогані. Зрозумів їх складні питання. Думаю, вирішимо", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що у кожної сім'ї - своя історія. При цьому більшість з ким він спілкувався - це жінки без чоловіків. У когось із них чоловік пішов воювати, у когось перебуває в полоні, а у когось загинув.

"Просто трагедія. Ні дома, ні близької людини. Але потрібно жити заради дітей. Справжні герої - вони серед нас", - додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію у Генічеську Херсонської області.

Ми також писали про те, що Зеленський назвав точну кількість захоплених російськими військами населених пунктів.

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