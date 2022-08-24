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Глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва (фото)

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Київ, Середа 24 серпня 2022 12:36
Глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва (фото) Фото: глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва (twitter.com/JoaoCravinho)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо прибув із візитом до Києва на 31-у річницю Незалежності України. Він запевнив у підтримці українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави МЗС Португалії в Twitter.

"Маю честь бути в Києві в цей день, коли відзначають 31-у річницю незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла знищити. Я приношу послання солідарності та політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", - написав він.

Фото: глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва (twitter.com/JoaoCravinho)

Нагадаємо, раніше в Португалії заявили про готовність навчати українських солдатів.

Додамо, там також нещодавно повідомили, що не підтримають ініціативу про заборону на видачу туристичних віз росіянам до Євросоюзу, бо вважають, що метою санкцій повинна бути "військова машина", а не весь російський народ.

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