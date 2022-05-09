Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Гарант наголосив, що для України важливо показати результати тих звірств, які російські військові вчиняли на території України, зокрема у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Володимира Зеленського.

"Рада Європи стала першою організацією з тих, що виключили Росію зі свого складу. Цінуємо такі кроки підтримки України й засудження агресивної війни Росії проти нашої країни. Вдячний Генеральному секретарю Марії Пейчинович-Бурич за візит. Для нас важливо, що ви на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, які вчиняли окупанти у Києвській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в Україну з робочим візитом прибула генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. В ході візиту вона відвідала Бородянку та Ірпінь.

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