ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи

Новость на русском →
Україна, Понеділок 09 травня 2022 19:41
Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Фото: Марія Пейчинович-Бурич (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Гарант наголосив, що для України важливо показати результати тих звірств, які російські військові вчиняли на території України, зокрема у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Володимира Зеленського.

"Рада Європи стала першою організацією з тих, що виключили Росію зі свого складу. Цінуємо такі кроки підтримки України й засудження агресивної війни Росії проти нашої країни. Вдячний Генеральному секретарю Марії Пейчинович-Бурич за візит. Для нас важливо, що ви на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, які вчиняли окупанти у Києвській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в Україну з робочим візитом прибула генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. В ході візиту вона відвідала Бородянку та Ірпінь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта