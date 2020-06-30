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Зеленський про спалах COVID-19 в Україні: медицина має бути готовою до всього

Новини » Політика     30.06.2020 - 13:08
Зеленський про спалах COVID-19 в Україні: медицина має бути готовою до всього
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії

У Закарпатській області понад 70% ліжок медичних закладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі і уряд вже зайнявся цим питанням.

Про це заявив голова держави Володимир Зеленський на нараді, передає прес-служба Офісу президента.

Наразі наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів штучної вентиляції легень використовується небагато, вони є в достатній кількості.

Також на нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що Львівська область десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. За добу заразились ще 143 людини і троє людей померли.

Нагадаємо, станом на 13 червня до послаблення карантину в Україні не готові Київ і 13 областей.

Відзначимо, в Україні зафіксували ще 706 заражених коронавірусом, найбільше нових випадків виявили у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКоронавірус
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